Izraelská armáda našla v Gaze telo rukojemníčky unesenej Hamasom

Tel Aviv/Gaza 16. novembra (TASR) — Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že v Pásme Gazy našla telo jedného z približne 240 rukojemníkov, ktorých uniesli príslušníci palestínskeho militantného hnutia Hamas 7. októbra pri svojom vpáde do južného Izraela. Informovali o tom televízia Sky News a denník Times of Israel.



Podľa vyhlásenia armády ide o 65-ročnú Jehudit Weissovú, matku piatich detí, ktorú uniesli z jej domu v kibuci Beeri. Jej manžela našli zavraždeného v únikovej miestnosti ich domu.



Armáda ďalej uviedla, že telo Weissovej sa našlo v meste Gaza v budove susediacej s nemocnicou Šifá, kde izraelskí vojaci hľadajú dôkazy o vojenskej infraštruktúre Hamasu. Telo podľa armády po prevoze do Izraela identifikovali súdni experti a rodina bola informovaná.



Izraelská armáda tiež tvrdí, že v spomínanej budove objavila aj pušky kalašnikov, ručné protitankové granátomety a ďalšie vojenské vybavenie.



Vo vyhlásení armáda vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a zdôraznila, že jej poslaním je nájsť rukojemníkov a dostať ich domov. "Neprestaneme s touto misiou, kým nebude dokončená," zdôraznila.