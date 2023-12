Izraelská armáda našla v Pásme Gazy telá dvoch rukojemníkov

Jeruzalem 12. decembra (TASR) — Izraelské ozbrojené sily vo štvrtok oznámili, že v Pásme Gazy našli telá dvoch rukojemníkov, ktorých zajali komandá palestínskeho militantného hnutia Hamas pri vpáde do južného Izraela zo 7. októbra. Informoval o tom spravodajský portál Times of Israel.



Dvadsaťsedemročnú Eden Zachariovú odvliekli militanti z hudobného festivalu Supernova, zatiaľ čo 36-ročný práporčík Ziv Dado zahynul počas bojov s Hamasom. Dado bol vyhlásený za padlého vojaka, ktorého tela sa zmocnila teroristická skupina.



Po prevoze oboch tiel späť do Izraela ich úrady identifikovali a následne boli informovaní pozostalí.



Počas operácie, ktorej cieľom bolo nájdenie a prevoz tiel, zahynuli dvaja izraelskí vojaci vrátane syna ministra vojnového kabinetu Gadiho Eisenkota, ďalší utrpeli zranenia.