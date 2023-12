Tel Aviv 8. decembra (TASR) — Izrael nebude útočiť na 150 úkrytov pre civilistov v Pásme Gazy, uviedol v piatok denník The Times of Izrael (TOI) s odvolaním na úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ako uviedol TOI, súradnice týchto budov, medzi ktorými sú aj školy a iné verejné inštitúcie, poskytne Izraelu Organizácia spojených národov (OSN).



Izraelská armáda ušetrí aj tzv. bezpečnú zónu s rozlohou približne 20 kilometrov štvorcových v meste al-Mawásí ležiacom na juhu Pásma Gazy, na ktorú izraelská armáda neútočí aj napriek tomu, že militantné hnutie Hamas z nej údajne vypálilo rakety na Izrael.



Izrael už koncom októbra pri spustení pozemnej ofenzívy v Pásme Gazy vyzval obyvateľov žijúcich na severe tejto pobrežnej enklávy, aby odišli na juh, predovšetkým do oblasti al-Mawásí, ktorá bola vyhlásená za humanitárnu bezpečnú zónu.



Tento týždeň sa však izraelská ofenzíva rozšírila aj na juh Pásma Gazy. Do relatívne malej zóny v oblasti mesta al-Mawásí sa podľa svedkov uchýlili tisíce rodín, ale situácia sa začala v posledných dňoch zhoršovať aj tam.



Medzinárodné humanitárne organizácie však upozorňujú, že miestni civilisti na tomto husto obývanom území už prakticky nemajú kam ujsť. Kritizujú tiež skutočnosť, že Izrael síce deklaroval vznik tzv. bezpečných zón, ale nedohodol sa na tom aj s Hamasom.