Izraelská armáda: Nepriateľské sily sú stále v Izraeli, boje pokračujú

Jeruzalem 8. októbra (TASR) – Po rozsiahlom útoku militantov z hnutia Hamas sa na území Izraela stále nachádzajú palestínski ozbrojenci a izraelská armáda vysiela posily najmä k pásme Gazy. Uviedol to v nedeľu armádny hovorca, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA." povedal hovorca armády Daniel Hagari približne 36 hodín po začiatku útokov z pásma Gazy. Doplnil, že izraelská armáda dosiaľ zasiahla približne 800 cieľov Hamasu v tomto pobrežnom pásme. Vojaci tiež zajali desiatky nepriateľských bojovníkov.Boje v Gaze v uplynulých hodinách podľa hovorcu pokračovali. Vo viacerých mestách v Izraeli sa ľudia museli znova uchýliť do bezpečia vzhľadom na raketové útoky. Armáda vyzvala obyvateľov dvoch obcí v pohraničnej oblasti, aby nevychádzali z domov.Počet zabitých pri útokoch Hamasu sa v nedeľu večer zvýšil na viac ako 700, uviedli viaceré izraelské médiá s odvolaním sa na zdravotnícke zdroje. Píše o tom spravodajský server Times of Israel s tým, že vojaci v komunitách pri hranici nachádzajú ďalšie telá izraelských občanov.Izraelská vláda niekoľko hodín predtým potvrdila vyše 600 mŕtvych. Podľa posledných údajov ministerstva zdravotníctva utrelo zranenia najmenej 2243 ľudí.