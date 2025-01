Izraelská armáda objavila v Gaze telo ďalšieho rukojemníka

Tel Aviv 8. januára (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v Pásme Gazy objavila telo ďalšieho z rukojemníkov, ktorých počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 uniesli militanti z Hamasu. Armáda vyhlásením korigovala skoršie oznámenie izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý hovoril o dvoch nájdených telách, píše TASR podľa agentúry AFP.



Armáda informovala, že vojaci objavili telo 53-ročného Júsufa Zajádnu v podzemnom tuneli v okolí mesta Rafah v Gaze a priviezli ho nazad do Izraela. Kac predtým uvádzal, že našla aj telo Zajádnovho syna, 22-ročného Hamzu, čo však teraz armáda vyvrátila.



Júsufa Zajádnu spolu s jeho troma deťmi uniesli 7. októbra 2023 militanti z Hamasu z kibucu Cholit, uvádza denník The Times of Israel. Dve z jeho unesených detí, 18-ročného syna a 17-ročnú dcéru, militanti 30. novembra 2023 po vyše 50 dňoch v zajatí prepustili. V zajatí však naďalej zostal zmienený Hamza.



V tuneli, kde armáda objavila Júsufovo telo, našla aj nespresnené nálezy spájané práve s Hamzom, v dôsledku čoho uviedla, že má vážne obavy o jeho život.



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra zabili komandá Hamasu vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. V zajatí je dodnes zostáva zhruba 100 ľudí, hoci Izrael sa domnieva, že asi tretina z nich je už po smrti.