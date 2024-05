Izraelská armáda objavila v Pásme Gazy telá ďalších troch rukojemníkov

Tel Aviv/Gaza 24. mája (TASR) - Izraelská armáda v noci na piatok našla v Pásme Gazy telá ďalších troch rukojemníkov, ktoré odvliekli z juhu Izraela pri vlaňajšom vpáde palestínskych militantov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Armáda v piatok uviedla, že ide o telá Orióna Hernándeza Radouxa (30), Hanana Yablonku (42) a Michela Nisenbauma (59). Našli ich počas nočnej operácie po analýze "presných spravodajských informácií", ktoré boli získané v posledných dňoch. Po identifikácii tiel upovedomili ich rodinných príslušníkov.



Trojica podľa armády zahynula v deň útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Ich mŕtve telá militanti potom odvliekli do palestínskej enklávy z kibucu Mefalsim. Ide o rovnakú oblasť, kde podľa izraelskej armády zabili ďalších štyroch rukojemníkov, ktorých telá sa našli minulý týždeň v tuneli v gazskom meste Džabalíja.



Hernández Radoux bol priateľom 22-ročnej Shani Loukovej, ktorej telo objavili v Džabalíji. Obaja sa spolu s Yablonkom a ďalšími dvomi zúčastnili hudobného festivalu Supernova, odkiaľ sa im podarilo ujsť do oblasti Mefalsim, kde ich však radikáli z Hamasu neskôr zabili a ich telá odvliekli do Pásma Gazy.



Nisenbauma vzali ako rukojemníka, keď išiel zachrániť svoju štvorročnú vnučku neďaleko základne izraelskej armády neďaleko kibucu Re’im, uviedla armáda.