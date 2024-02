Izraelčania objavili výcvikové centrum, kde sa chystal útok z októbra

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Jednotky izraelskej armády vtrhli do výcvikového centra radikálneho hnutia Hamasu v palestínskom Pásme Gazy, kde sa jeho militanti pripravovali na útok na Izrael spáchaný 7. októbra 2023. Správu o tom priniesla agentúra AFP.



Ako v nedeľu informovalo velenie izraelskej armády, v zariadení v meste Chán Júnis na juhu palestínskej enklávy sa nachádzali modely izraelských vojenských základní, obrnených vozidiel, ako aj vstupné body do kibucov.



Izraelskí vojaci okrem toho urobili aj raziu v kancelárii Muhammada Sinwára, ktorý je vysokopostaveným veliteľom ozbrojeného krídla Hamasu - brigád Izaddína Kasáma. Je aj bratom vodcu Hamasu v Gaze Jahju Sinwára, ktorý je považovaný za strojcu útoku zo 7. októbra.



Armáda dodala, že počas zásahu v komplexe al-Kadisíja v Chán Júnise sa izraelskí vojaci dostali do prestrelky s niekoľkými palestínskymi ozbrojencami. Podľa vyhlásenia armády boli militanti "neutralizovaní" izraelskými ostreľovačmi, paľbou z tankov a pri leteckých útokoch.



Bezprecedentný útok Hamasu na kibuce a dediny na juhu židovského štátu zo 7. októbra 2023 mal za následok smrť približne 1160 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Militanti sa vtedy tiež zmocnili približne 250 rukojemníkov a zavliekli ich do Pásma Gazy. Izrael tvrdí, že v Gaze ich zostáva 132 vrátane najmenej 27, o ktorých sa predpokladá, že boli zabití.



Izrael v reakcii na teroristický vpád palestínskych kománd na svoje územie začal v Pásme Gazy vojenskú ofenzívu, pri ktorej podľa ministerstva zdravotníctva územia ovládaného Hamasom zahynulo už najmenej 27.365 ľudí, väčšinou žien a detí.