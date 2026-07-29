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Izraelská armáda obvinila Hizballáh z útoku na svojich vojakov
Armáda vyhlásila, že k incidentu došlo na území približne desať kilometrov vo vnútrozemí južného Libanonu, kde operujú izraelské sily.
Autor TASR
Jeruzalem 29. júla (TASR) - Izraelská armáda v stredu obvinila libanonské militantné hnutie Hizballáh z „očividného porušenia prímeria“ v Libanone, keď militanti údajne zaútočili dronom na izraelské vozidlo na juhu krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Armáda vyhlásila, že k incidentu došlo na území približne desať kilometrov vo vnútrozemí južného Libanonu, kde operujú izraelské sily.
„V noci (na stredu) Hizballáh vyslal výbušný dron na ženijné vozidlo armády... v bezpečnostnej zóne,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Incident označila za „očividné porušenie prímeria“ a ozrejmila, že podľa dostupených informácií žiadny z vojakov neutrpel zranenia. Jednotky naďalej pôsobia v oblasti a teroristom nedovolia postupovať ani podnikať útoky proti vojakov, uviedla armáda.
Na základe minulomesačnej dohody podporenej USA by mala libanonská armáda odzbrojiť Hizballáh a izraelská armáda by sa zas mala stiahnuť z „pilotných zón“, kde sa následne rozmiestnia libanonské sily. K dohode došlo viac ako tri mesiace po tom, čo Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, pripomína AFP.
Armáda vyhlásila, že k incidentu došlo na území približne desať kilometrov vo vnútrozemí južného Libanonu, kde operujú izraelské sily.
„V noci (na stredu) Hizballáh vyslal výbušný dron na ženijné vozidlo armády... v bezpečnostnej zóne,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Incident označila za „očividné porušenie prímeria“ a ozrejmila, že podľa dostupených informácií žiadny z vojakov neutrpel zranenia. Jednotky naďalej pôsobia v oblasti a teroristom nedovolia postupovať ani podnikať útoky proti vojakov, uviedla armáda.
Na základe minulomesačnej dohody podporenej USA by mala libanonská armáda odzbrojiť Hizballáh a izraelská armáda by sa zas mala stiahnuť z „pilotných zón“, kde sa následne rozmiestnia libanonské sily. K dohode došlo viac ako tri mesiace po tom, čo Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, pripomína AFP.