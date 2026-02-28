< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda očakáva druhú vlnu iránskych útokov
V očakávaní ďalšej vlny útokov sa v strednej a južnej časti Izraela rozozvučali varovné sirény.
Autor TASR
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Izraelská armáda v sobotu krátko pred poludním SEČ zaznamenala nový odpal balistických rakiet z Iránu. Predpokladaným cieľom útoku je juh Izraela.
V očakávaní ďalšej vlny útokov sa v strednej a južnej časti Izraela rozozvučali varovné sirény. Izraelská protivzdušná obrana bola uvedená do stavu bojovej pohotovosti. Izraelskí civilisti opäť dostali od velenia civilnej ochrany pokyn presunúť sa do krytov, informoval denník The Times of Israel, píše TASR.
Izraelská záchranná služba nateraz po iránskych útokoch hlási jedného zraneného: ide o muža vo veku okolo 50 rokov, ktorý utrpel ľahké zranenia po páde do jamy vyhĺbenej zvyškami rakiet.
Ďalších civilistov záchranári ošetrili v dôsledku ľahkých zranení, ktoré utrpeli bežiac do úkrytu, alebo pre akútny stav úzkosti.
Po útokoch Izraela a Spojených štátov na Irán vedenie telavivskej Nemocnice Chajima Šebu, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Izraeli, oznámilo, že svojich pacientov a služby presúva do podzemných chránených objektov.
