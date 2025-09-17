Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelská armáda od spustenia ofenzívy v Gaze zasiahla už 150 cieľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA od stredajšieho rána pri izraelských úderoch zahynulo už 17 Palestínčanov, z toho sedem priamo v meste Gaza.

Autor TASR
Jeruzalem 17. septembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v pozemnej ofenzíve v meste Gaza zasiahla už 150 cieľov. Palestínske úrady zároveň hlásia, že pri izraelských útokoch v stredu zahynulo 17 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Za uplynulé dva dni izraelské vzdušné sily a delostrelecké jednotky zasiahli viac ako 150 teroristických cieľov v celom meste Gaza. Poskytli tak podporu jednotkám pohybujúcim sa v tejto oblasti,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA od stredajšieho rána pri izraelských úderoch zahynulo už 17 Palestínčanov, z toho sedem priamo v meste Gaza. Medzi obeťami je aj tehotná žena.

Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. Státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Armáda uviedla, že v meste očakáva prítomnosť dvoch až troch tisícov militantov. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry palestínskeho militantného hnutia Hamas v meste.
