Izraelská armáda opäť útočila na pozície Hizballáhu v Libanone

Tel Aviv/Bejrút 15. júla (TASR) - Izraelská armáda v utorok vo východnom Libanone podnikla nálet na pozície elitných jednotiek proiránskeho hnutia Hizballáh. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Vo svojom vyhlásení izraelská armáda spresnila, že zasiahnuté vojenské komplexy v oblasti Bikáa využívala „teroristická organizácia Hizballáh na výcvik a cvičenie teroristov s cieľom plánovať a vykonávať teroristické útoky proti izraelským jednotkám a štátu“.



Izraelská armáda spresnila, že terčom útoku bola jednotka Radwán, ktorej veliteľov v Bejrúte a južnom Libanone sa Izraelu podarilo eliminovať v septembri 2024. Odvtedy však jednotka podľa Izraela pracuje na obnovení svojich kapacít. Na zasiahnutých miestach vraj taktiež skladovala zbrane, čo predstavuje porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom.



„Zaútočíme na každého teroristu a zlikvidujeme akúkoľvek hrozbu pre obyvateľov severu a pre Izraelský štát a na akýkoľvek pokus (Hizballáhu) o obnovenie (svojich kapacít) zareagujeme maximálnou silou,“ povedal izraelský minister obrany Jisrael Kac podľa spravodajského webu The Times of Israel.



Izrael opakovane bombardoval Libanon napriek prímeriu uzavretému v novembri 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce ozbrojené potýčky medzi Izraelom a Hizballáhom vrátane intenzívnej dvojmesačnej vojny. Tá túto militantnú skupinu výrazne oslabila.



Podľa dohody o prímerí mal Hizballáh stiahnuť svojich bojovníkov a ťažké zbrane do oblasti severne od rieky Lítání, čím by libanonská armáda a mierové sily OSN zostali jedinými ozbrojenými stranami na tomto území.



Izrael mal povinnosť do 60 dní úplne stiahnuť svoje jednotky z Libanonu, ale ponechal ich na piatich miestach, ktoré považuje za strategicky dôležité.



Občasné vzájomné ostreľovanie medzi Izraelom a Hizballáhom sa stalo každodenným od 8. októbra 2023, deň po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, následkom čoho prepukla vojna v palestínskom Pásme Gazy. V druhej polovici septembra 2024 izraelská armáda výrazne zintenzívnila bombardovanie objektov spojených podľa nej s Hizballáhom v Libanone, kde zabila niekoľko veliteľov hnutia vrátane dlhoročného lídra Hasana Nasralláha. Od októbra 2024 viedla izraelská armáda aj pozemnú operáciu na juhu Libanonu.