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Izraelská armáda opäť vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu
Reuters pripomína, že predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanskú štvrť mesta.
Autor TASR
Jeruzalem 9. júna (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr a priľahlých oblastí na evakuáciu. Armáda je podľa vlastných slov nútená reagovať na „porušovanie prímeria“ zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
„Urgentné varovanie pre obyvateľov mesta Súr vrátane kresťanskej štvrte, táborov a okolitých štvrtí. V záujme vašej bezpečnosti vás žiadame, aby ste okamžite opustili svoje domovy a presunuli sa na sever od rieky Zahrání,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabskojazyčné publikum Avichaj Adrai. Rieka Zahrání tečie asi 10 kilometrov severnejšie ako rieka Litání, ktorá pôvodne tvorila severnú hranicu oblasti operácií izraelskej armády.
Reuters pripomína, že predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanskú štvrť mesta. Izraelská však uviedla, že tam pôsobia bojovníci Hizballáhu, ale nepredložila o tom žiadne dôkazy.
Izrael v Súre útočil aj v pondelok, pričom zomrelo päť ľudí a ďalších osem sa zranilo. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári Červeného kríža.
Irán v pondelok prisľúbil, že obnoví vojenské operácie proti Izraelu, ak bude pokračovať v útokoch proti Hizballáhu v Libanone.
„Urgentné varovanie pre obyvateľov mesta Súr vrátane kresťanskej štvrte, táborov a okolitých štvrtí. V záujme vašej bezpečnosti vás žiadame, aby ste okamžite opustili svoje domovy a presunuli sa na sever od rieky Zahrání,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabskojazyčné publikum Avichaj Adrai. Rieka Zahrání tečie asi 10 kilometrov severnejšie ako rieka Litání, ktorá pôvodne tvorila severnú hranicu oblasti operácií izraelskej armády.
Reuters pripomína, že predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanskú štvrť mesta. Izraelská však uviedla, že tam pôsobia bojovníci Hizballáhu, ale nepredložila o tom žiadne dôkazy.
Izrael v Súre útočil aj v pondelok, pričom zomrelo päť ľudí a ďalších osem sa zranilo. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári Červeného kríža.
Irán v pondelok prisľúbil, že obnoví vojenské operácie proti Izraelu, ak bude pokračovať v útokoch proti Hizballáhu v Libanone.