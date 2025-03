Izraelská armáda opäť zaútočila na vojenské základne v Sýrii

Tel Aviv 25. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že po niekoľkých dňoch znovu zaútočila na dve vojenské základne v centrálnej časti Sýrie. Z jej vyhlásenia vyplýva, že terčom bolo letisko v meste Palmýra a neďaleká letecká základňa T-4 v provincii Homs. Na obe zariadenia podnikli izraelské sily podobné nálety už minulý piatok. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Dôsledky najnovšieho útoku nie sú bezprostredne známe. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla "vojenské kapacity, ktoré na sýrskych základniach zostali". "Izraelské ozbrojené sily budú naďalej konať s cieľom odstrániť akúkoľvek hrozbu pre izraelských občanov," uvádza sa v ich vyhlásení.



Útoky na Sýriu zo strany Izraela podľa denníka The Times of Israel cielia na vojenské objekty spojené s bývalým režimom prezidenta Bašara Asada, ktorého v decembri zvrhli islamistickí povstalci.



Izraelská armáda odvtedy podnikla stovky takýchto úderov. Izrael tvrdí, že ich cieľom je zabrániť tomu, aby sa zbrane dostali do rúk nových sýrskych predstaviteľov, ktorých považuje za džihádistov.



Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok počas návštevy v Jeruzaleme varovala, že izraelské útoky na Sýriu a Libanon môžu situáciu ešte zhoršiť. Brusel sa podľa nej domnieva, že tieto údery sú zbytočné, pretože Sýria na Izrael práve teraz neútočí, a vedú iba k ďalšej radikalizácii namierenej proti židovskému štátu.