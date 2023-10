Izraelská armáda oslobodila vojačku, ktorú zajalo hnutie Hamas

Jeruzalem 30. októbra (TASR) - Izraelskú vojačku, ktorú palestínske hnutie Hamas zajalo počas útokov zo 7. októbra, sa podarilo oslobodiť počas pozemnej operácie v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Včera večer bola počas pozemnej operácie oslobodená vojačka Ori Megidišová, ktorú 7. októbra uniesol Hamas," uviedla izraelská armáda vo vyhlásení s tým, že vojačka absolvovala lekárske vyšetrenie, darí sa jej dobre a stretla sa so svojou rodinou.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zverejnila fotografiu, na ktorej je Megidišová obklopená rodinnými príslušníkmi.



Megidišová podľa denníka Times of Israel (TOI) pracovala ako vojak-pozorovateľ, keď ju Hamas počas vpádu do Izraela zajal z kibucu Nahal Oz.



Izrael uvádza, že militanti počas útokov 7. októbra zabili najmenej 1400 ľudí a do pásma Gazy uniesli 239 osôb. Počas odvetných útokov Izraela prišlo podľa hnutia Hamas odvtedy o život viac než 8300 ľudí.