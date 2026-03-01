< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda oznámila nové útoky na ciele v srdci Teheránu
Explózia podľa agentúry AP vyslala do neba kúdol dymu a otriasla okolím.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 1. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že útočí na ciele v „srdci Teheránu“. Svetové agentúry s odvolaním sa na tamojšie zdroje informujú o masívnom výbuchu v centre iránskej metropoly, píše TASR.
„Izraelské obranné sily útočia na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v srdci Teheránu. Izraelské letectvo vykonalo v uplynulom dni rozsiahle útoky s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť si cestu k Teheránu,“ oznámila izraelská armáda.
Explózia podľa agentúry AP vyslala do neba kúdol dymu a otriasla okolím. Bezprostredne nie je známe, čo bolo cieľom útoku. Niektoré zdroje uvádzajú, že epicentrum výbuchu bolo v štvrti, kde sídli iránske policajné riaditeľstvo a štátna televízia.
