Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda oznámila nové útoky na ciele v srdci Teheránu

.
Po útoku v Teheráne v Iráne v nedeľu 1. marca 2026 stúpa oblak dymu. Foto: TASR/AP

Explózia podľa agentúry AP vyslala do neba kúdol dymu a otriasla okolím.

Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 1. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že útočí na ciele v „srdci Teheránu“. Svetové agentúry s odvolaním sa na tamojšie zdroje informujú o masívnom výbuchu v centre iránskej metropoly, píše TASR.

„Izraelské obranné sily útočia na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v srdci Teheránu. Izraelské letectvo vykonalo v uplynulom dni rozsiahle útoky s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť si cestu k Teheránu,“ oznámila izraelská armáda.

Explózia podľa agentúry AP vyslala do neba kúdol dymu a otriasla okolím. Bezprostredne nie je známe, čo bolo cieľom útoku. Niektoré zdroje uvádzajú, že epicentrum výbuchu bolo v štvrti, kde sídli iránske policajné riaditeľstvo a štátna televízia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026