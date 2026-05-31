Izraelská armáda oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone
Jeruzalem 31. mája (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Cieľom je posilniť vojenskú pozíciu na juhu tejto krajiny, kde Izrael bojuje proti Iránom podporovanému hnutiu Hizballáh. Informovali o tom agentúra AFP a server Times of Israel, píše TASR.
„Významný počet vojakov (izraelskej armády) začal ofenzívne operácie zamerané na rozšírenie prednej obrannej línie,“ uviedla armáda v oznámení. „Operácia sa aktuálne rozširuje na ďalšie oblasti,“ doplnila s tým, že jej sily prekročili rieku Lítání.
Počas operácie spustenej v posledných dňoch izraelské sily obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone a postúpili do oblasti potoka Wádí as-Salúkí, čím „posilnili operačnú kontrolu v južnom Libanone a odstránili priamu hrozbu pre (oblasť) Prst Galiley a Metulu“. Ide o najsevernejšiu časť Izraela a tamojšiu pohraničnú obec.
V oblasti operácie sa podľa izraelských síl nachádza významná infraštruktúra Hizballáhu, ktorá bola vytvorená s iránskou pomocou a ktorú militanti tohto hnutia využili pri početných útokoch. Z tejto oblasti boli tiež odpálené stovky rakiet na Izrael a jeho jednotky v južnom Libanone.
Prímerie v Libanone zamerané na zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizballáhom sa oficiálne začalo 17. apríla, nikdy však nebolo dodržiavané. Obe strany konfliktu sa obviňujú z jeho porušovania, ktorým odôvodňujú svoje útoky na druhú stranu, napísala AFP.
Libanonský premiér Nawáf Salám obvinili v sobotu Izrael z toho, že na juhu jeho krajiny vykonáva „politiku spálenej zeme“. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uvádza, že pri izraelských útokoch zahynulo viac ako 3370 ľudí od 2. marca, keď Hizballáh zatiahol Libanon do blízkovýchodnej vojny.
