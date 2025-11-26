< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda oznámila spustenie novej vojenskej operácie
Izraelská armáda spoločne s tajnou službou Šin Bet v stredu ráno oznámili, že v noci spustili novú „protiteroristickú operáciu“ na severe Západného brehu Jordánu.
Autor TASR
Tel Aviv 26. novembra (TASR) - Izraelská armáda spoločne s tajnou službou Šin Bet v stredu ráno oznámili, že v noci spustili novú „protiteroristickú operáciu“ na severe Západného brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajských webov The Times of Israel (TOI), Ynet a Jerusalem Post.
V spoločnom vyhlásení oznámili, že „začali operovať v severnej Samárii ako súčasť širšej protiteroristickej operácie“. Izrael používa biblický termín Samária pre časť Západného brehu Jordánu.
Server Ynet napísal, že súčasťou operácie majú byť „proaktívne razie zamerané na zamedzenie teroristickým útokom“. Izraelská armáda ju označila za misiu, ktorá má trvať niekoľko dní, a jej cieľom je „zabrániť teroristom preskupiť sa a zmeniť sa na formácie podobné práporom“.
„Armáda a Šin Bet nedovolia, aby sa terorizmus v tejto oblasti zakorenil a aktívne pracujú na jeho potlačení,“ uviedli. Oznam nasleduje po niekoľkých dňoch zvýšenej bezpečnostnej aktivity Izraela na Západnom brehu, uvádza Jerusalem Post.
Izraelská armáda upresnila, že ide o novú operáciu a nie o súčasť tej započatej v januári 2025, ktorá sa zameriava primárne na palestínske utečenecké tábory.
