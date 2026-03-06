< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda oznámila útoky na ciele Hizballáhu na juhu Bejrútu
Predmestie Dáhíja na juhu libanonskej metropoly je známe ako bašta Hizballáhu - hnutia podporovaného Iránom, ktorý je od soboty terčom amerických a izraelských útokov.
Autor TASR
Tel Aviv 5. marca (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila, že začala útočiť na ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí Bejrútu. Miestnych obyvateľov armáda už skôr varovala, aby sa z tejto oblasti okamžite evakuovali. Libanonské úrady medzitým uviedli, že počet obetí izraelských úderov sa zvýšil na 123, informuje TASR podľa podľa správy agentúry AFP.
Predmestie Dáhíja na juhu libanonskej metropoly je známe ako bašta Hizballáhu - hnutia podporovaného Iránom, ktorý je od soboty terčom amerických a izraelských útokov. Armáda pred spustením novej vlny úderov vyzývala obyvateľov predmestia, aby si „zachránili svoje životy“. Výzva sa podľa denníka The Guardian týkala viac než pol milióna ľudí.
Hizballáh sa zapojil do prebiehajúceho vojnového konfliktu na Blízkom východe, keď ako prejav pomsty za zabitie iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začal v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela.
Izraelská armáda v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Velenie armády zároveň vo štvrtok večer nariadilo svojim jednotkám postupovať a rozšíriť oblasť pod izraelskou kontrolou v južnom Libanone.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok večer oznámilo, že v krajine od obnovenia bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zahynulo už 123 ľudí a ďalších takmer 700 bolo zranených. Podľa agentúry AP nebolo jasné, koľko obetí tvoria civilisti.
Hizballáh je ešte stále oslabený po vojne s Izraelom, do ktorej vstúpil v októbri 2023 na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas. Napriek prímeriu platnému od novembra 2024 Izrael naďalej obviňuje Hizballáh z opätovného vyzbrojovania a pravidelne proti nej podniká údery.
