Izraelská armáda oznámila, že uskutočnila rozsiahle útoky na Teherán

< sekcia Zahraničie
Autor TASR
Jeruzalem 27. marca (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v piatok skoro ráno podnikla „rozsiahle“ útoky na ciele v Teheráne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že izraelské sily „uskutočnili rozsiahlu vlnu útokov zameraných na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v centre Teheránu“.
V samostatnom vyhlásení dodala, že zasiahla aj „závody na výrobu balistických rakiet a systémov protivzdušnej obrany naprieč Iránom“. Informovala, že zasiahla odpaľovacie zariadenia a sklady rakiet na západe Iránu, ako aj závody na výrobu rakiet v hlavnom meste.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok oznámil, že počas útoku ich ozbrojených síl zahynul veliteľ námorníctva iránskych Revolučných gárd (IRGC) Alí Rezá Tangsírí spolu s niekoľkými vysokými dôstojníkmi.
