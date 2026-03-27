Piatok 27. marec 2026
Izraelská armáda oznámila, že uskutočnila rozsiahle útoky na Teherán

Záchranári kontrolujú obytnú budovu zasiahnutú pri americko-izraelskom útoku v Teheráne v piatok 27. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 27. marca (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v piatok skoro ráno podnikla „rozsiahle“ útoky na ciele v Teheráne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že izraelské sily „uskutočnili rozsiahlu vlnu útokov zameraných na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v centre Teheránu“.

V samostatnom vyhlásení dodala, že zasiahla aj „závody na výrobu balistických rakiet a systémov protivzdušnej obrany naprieč Iránom“. Informovala, že zasiahla odpaľovacie zariadenia a sklady rakiet na západe Iránu, ako aj závody na výrobu rakiet v hlavnom meste.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok oznámil, že počas útoku ich ozbrojených síl zahynul veliteľ námorníctva iránskych Revolučných gárd (IRGC) Alí Rezá Tangsírí spolu s niekoľkými vysokými dôstojníkmi.
