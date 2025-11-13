< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda oznámila, že v Rafahu zabila troch militantov
Stalo sa tak počas demolácie tunelov na území, ktoré je pod kontrolou Izraela.
Autor TASR
Jeruzalem 13. novembra (TASR) - Izraelské jednotky v stredu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy zabili troch členov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Stalo sa tak počas demolácie tunelov na území, ktoré je pod kontrolou Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzi Izraelom a Hamasom platí od 10. októbra prímerie vo vojne, ktorú vyvolal útok palestínskych kománd na komunity na juhu Izraela zo 7. októbra 2023.
V rámci prímeria sa Izrael čiastočne stiahol z niektorých oblastí v Pásme Gazy za tzv. žltú líniu tvoriacu hranicu, za ktorú sa v rámci prvej fázy súčasného prímeria stiahli izraelské jednotky a ktorá prechádza Pásmom Gazy od severu na juh. Pod kontrolou izraelskej armády zostáva 53 percent palestínskeho územia vrátane väčšiny poľnohospodárskej pôdy, mesta Rafah, časti mesta Gaza a viacerých ďalších miest.
Od nadobudnutia platnosti prímeria sa Izrael a Hamas opakovane navzájom obviňujú z porušenia mierovej dohody. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo od začiatku prímeria pri izraelských vojenských akciách zabitých najmenej 245 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že v rovnakom období prišla v Pásme Gazy o troch svojich vojakov.
Počas prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi bolo doteraz prepustených všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023. Militanti vrátili aj pozostatky 24 rukojemníkov. V palestínskej enkláve sa nachádzajú telá ešte štyroch rukojemníkov.
Medzi Izraelom a Hamasom platí od 10. októbra prímerie vo vojne, ktorú vyvolal útok palestínskych kománd na komunity na juhu Izraela zo 7. októbra 2023.
V rámci prímeria sa Izrael čiastočne stiahol z niektorých oblastí v Pásme Gazy za tzv. žltú líniu tvoriacu hranicu, za ktorú sa v rámci prvej fázy súčasného prímeria stiahli izraelské jednotky a ktorá prechádza Pásmom Gazy od severu na juh. Pod kontrolou izraelskej armády zostáva 53 percent palestínskeho územia vrátane väčšiny poľnohospodárskej pôdy, mesta Rafah, časti mesta Gaza a viacerých ďalších miest.
Od nadobudnutia platnosti prímeria sa Izrael a Hamas opakovane navzájom obviňujú z porušenia mierovej dohody. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo od začiatku prímeria pri izraelských vojenských akciách zabitých najmenej 245 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že v rovnakom období prišla v Pásme Gazy o troch svojich vojakov.
Počas prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi bolo doteraz prepustených všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023. Militanti vrátili aj pozostatky 24 rukojemníkov. V palestínskej enkláve sa nachádzajú telá ešte štyroch rukojemníkov.