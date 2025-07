Izrael oznámil, že v Sýrii zadržal členov bunky podporovanej Iránom

Tel Aviv 2. júla (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v noci na juhu Sýrie zadržala členov „teroristickej bunky“ podporovanej Iránom a zaistila aj jej zbrane. Zásah potvrdilo aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), podľa ktorého boli zadržané tri osoby palestínskeho pôvodu južne od mesta Kunajtra, susediaceho s okupovanými Golanskými výšinami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Od decembrového zvrhnutia sýrskeho diktátora Bašára Asada vykonala izraelská armáda stovky náletov predovšetkým na vojenské objekty v Sýrii a do krajiny tiež vyslala svojich vojakov.



Sýrska štátna televízia podľa AFP informovala, že izraelská hliadka zložená z ôsmich vozidiel a približne 40 vojakov zadržala troch ľudí v dedine Basálí pri Kunajtre na juhozápade Sýrie. Trojica Palestínčanov sa v čase zásahu nachádzala na farme. Nočnej akcii predchádzalo zadržanie jedného z ich príbuzných pred dvomi mesiacmi, ktorého umiestnili vo väznici v Izraeli.



Počas operácie podľa SOHR nedošlo k žiadnym zrážkam ani k zásahu zo strany sýrskej armády alebo miestnych bezpečnostných zložiek. Izraelské sily sa po vykonaní operácie stiahli do nimi okupovaných Golanských výšin.



Izrael a Sýria sú oficiálne vo vojne od roku 1948. Práve Golanské výšiny, ktoré Izrael anektoval v roku 1981, sú hlavným zdrojom sporov medzi týmito krajinami. Izrael dal v pondelok najavo, že má záujem uzavrieť dohody o normalizácii vzťahov so Sýrii i susedným Libanonom, avšak trvá na tom, Golanské výšiny mu musia oficiálne pripadnúť.