Izraelská armáda oznámila, že začala so sériou náletov na Libanon

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že začala so sériou náletov na Libanon. Zvýšila tak obavy z možnej vojny medzi týmito dvomi krajinami po mesiacoch cezhraničných útokov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Libanonské médiá medzitým informovali o útokoch na tri obce na juhu Libanonu. Izraelská armáda bezprostredne neuviedla ďalšie podrobnosti.



Vyhlásenie izraelskej armády prišlo len niekoľko hodín po raketovom útoku z Libanonu na mesto Safed na severe Izraela, pri ktorom prišla o život jedna žena a ďalším sedem zranených hospitalizovali. Nateraz nie je jasné, kto tento útok podnikol, no útoky tohto druhu sa zvyčajne pripisujú libanonskému šiitskému proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.



Na izraelsko-libanonských hraniciach dochádza od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas 7. októbra pravidelne k útokom. Ide o najvážnejšiu eskaláciu situácie v tejto oblasti od vojny medzi Izraelom a Libanonom v roku 2006.



V Libanone odvtedy zahynulo viac ako 243 ľudí vrátane 30 civilistov, vyplýva z údajov AFP. V severnom Izraeli zahynulo deväť vojakov a šiesti civilisti, uvádzajú tamojšie úrady.



Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh v utorok uviedol, že útoky z južného Libanonu prestanú, keď sa skončí ofenzíva Izraela v Pásme Gazy a dôjde k prímeriu medzi Hamasom a Izraelom.



"Ak (Izrael) rozšíri konfrontáciu, urobíme to isté," varoval Nasralláh.



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi zároveň v januári povedal, že pravdepodobnosť vypuknutia vojny na hranici Izraela s Libanonom je oveľa vyššia ako v minulosti.