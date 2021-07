Izraelská armáda po raketovom útoku v odvete ostreľovala juh Libanonu

Jeruzalem 20. júla (TASR) - Izrael v utorok delostreleckou paľbou zasiahol ciele na juhu Libanonu, odkiaľ boli predtým na jeho územie vypálené dve rakety.



Podľa agentúry AFP o tom informovala izraelská armáda, ktorá uviedla, že z územia Libanonu boli v utorok nad ránom vypálené dve rakety: jednu zneškodnil izraelský mobilný systém protiraketovej obrany Železná kupola (Kipat barzel), druhá dopadla na nezastavané územie na pobreží Izraela.



Izrael v reakcii na tento útok podnikol odvetu v podobe delostreleckej paľby, ktorej cieľom v Libanone boli miesta, odkiaľ boli vypálené rakety.



Podľa denníka The Times of Israel nateraz sa neboli hlásené žiadne zranenia alebo škody. Izraelská armáda uviedla, že zatiaľ nevydala žiadne osobitné pokyny pre obyvateľov regiónu, ktorý bol ostreľovaný z Libanonu.



K situácii, keď bolo z Libanonu ostreľované územie Izraela, došlo naposledy v máji, počas 11 dní trvajúceho ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestínskymi radikálnymi skupinami z pásma Gazy.



Denník The Times of Israel informoval, že k útoku na Izrael došlo asi štyri hodiny po tom, čo sýrske štátne médiá uviedli, že izraelské lietadlá vystrelili niekoľko rakiet na ciele neďaleko sýrskeho mesta Aleppo.



Izraelská odveta sa odohrala aj krátko po zrážkach medzi izraelskou políciou a moslimskými demonštrantmi, ku ktorým došlo v deň moslimského sviatku íd al-adhá na Chrámovej hore v Jeruzaleme.



Izraelská armáda je presvedčená, že rakety vystrelila palestínska skupina na juhu Libanonu, a nie radikáli z hnutia Hizballáh. Hizballáh má však nad južným Libanonom kontrolu, takže je nepravdepodobné, že by k takémuto útoku v danej oblasti došlo bez jeho aspoň tichého súhlasu, konštatoval izraelský denník.



Pokiaľ ide o Izraelu pripisovanú operáciu v Sýrii, denník pripomenul, že Izrael v minulosti často útočil na ciele a bojovníkov Hizballáhu v Sýrii v snahe zabrániť týmto milíciám v otvorení druhého tamojšieho frontu proti Izraelu.



O izraelskom útoku v Sýrii informovala okolo pondelňajšej polnoci oficiálna tlačová agentúra SANA, ktorá uviedla, že sýrska protivzdušná obrana odrazila útoky neďaleko mesta as-Safíra, ktoré leží juhovýchodne od Aleppa. Odborníci na konflikt v Sýrii však obvykle spochybňujú tvrdenia sýrskej armády o zneškodnení rakiet ako "chvastanie".



Sýria sa len zriedka priamo mstí za izraelské útoky, v minulosti však omylom vystrelila protilietadlové rakety do Izraela, keď sa pokúšala zostreliť izraelské stíhačky alebo rakety.



Správy o obetiach útoku v Sýrii zatiaľ nie sú k dispozícii. Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach však zachytávajú sériu výbuchov v okolí Aleppa.



V Británii sídliace Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré má v Sýrii sieť aktivistov, uviedlo, že izraelské útoky boli zamerané na sklady zbraní patriace milíciám podporovaným Iránom. SOHR spresnil, že po zásahu týchto miest nasledovali výbuchy, ktoré pravdepodobne svedčia o sekundárnych výbuchoch spôsobených detonáciou munície. Sklady zbraní sa nachádzali vo vnútri sýrskych vojenských stanovíšť, uviedol SOHR.



Izraelská armáda k nočnému ostreľovaniu nevydala žiadne stanovisko - v súlade so svojou dlhodobou politikou nepotvrdzuje ani nevyvracia svoje aktivity v Sýrii. Výnimočne tak robí len v prípade odviet na útoky na Izrael zo Sýrie.