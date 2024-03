Izraelská armáda: Počas nočných bojov bolo zabitých 20 ozbrojencov

Tel Aviv 5. marca (TASR) – Izraelskí ostreľovači, tanky a drony počas uplynulých 24 hodín v Pásme Gazy zneškodnili "približne 20 teroristov," vyhlásila v utorok izraelská armáda (IDF). TASR správu prebrala od agentúry DPA a portálu The Times of Israel.



IDF dodáva, že zasiahla aj viac než 50 cieľov palestínskeho islamistického hnutia Hamas, medzi ktorými boli odpaľovacie rampy, sklady zbraní, tunely a iná vojenská infraštruktúra.



Izraelská armáda prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti Telegram uviedla, že jej jednotky zneškodnili desiatky teroristov z Hamasu a Islamského džihádu skrývajúcich sa medzi civilným obyvateľstvom, ktorí sa snažili utiecť z oblasti na západe mesta Chán Júnis. Tvrdenia armády sa však nepodarilo nezávisle overiť.



Vojnu Izraela a Hamasu vyvolal útok palestínskych radikálov 7. októbra v južnom Izraeli, ktorý si vyžiadal asi 1160 obetí, väčšinou civilistov. Do Pásma Gazy bolo unesených vyše 250 rukojemníkov.



Izrael reagoval na útok vojenskou operáciou s cieľom "zničiť" Hamas. Boje v Pásme Gazy si vyžiadali vyše 30.534 obetí na životoch, uvádza miestne ministerstvo zdravotníctva.