Izraelská armáda počas zrážok v Predjordánsku zastrelila Palestínčana

Ramalláh 7. februára (TASR) - Izraelskí vojaci v piatok počas zrážok na západnom brehu Jordánu zastrelili Palestínčana, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Ministerstvo oznámilo, že 19-ročný Badr Nafla prišiel o život po tom, ako ho streľba izraelských jednotiek zasiahla do krku.



Izraelská armáda uviedla, že vojaci strieľali do Palestínčanov, ktorí vojakov ohrozovali a "hádzali do nich Molotovove koktaily".



Nová vlna násilností v Jeruzaleme a v Predjordánsku vypukla krátko po minulotýždňovom zverejnení najnovšieho amerického mierového plánu pre Blízky východ. Od zverejnenia plánu prišlo podľa AFP o život už päť ľudí.



Izrael rozmiestnil v Jeruzaleme a na okupovanom západnom brehu rieky Jordán ďalšie posily v obave pred násilnosťami, ktoré by mohli nastať po tradičných piatkových moslimských modlitbách.



Potýčky medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi si v stredu a štvrtok vyžiadali tri obete: dvoch Palestínčanov zo Západného brehu a jedného izraelského Araba.



Okrem toho vo štvrtok v Jeruzaleme došlo aj k útoku, pri ktorom medzičasom už zadržaný páchateľ vrazil autom do skupiny ľudí. Zranených bolo 14 Izraelčanov, väčšinou vojakov.