Izraelská armáda podnikla nálet na pozície Hizballáhu na juhu Libanonu
Izrael a Hizballáh sa ešte vlani koncom novembra po viac než jednom roku vzájomného ostreľovania dohodli na prímerí, pripomína DPA. Obe strany si však navzájom vyčítajú jeho porušenia.
Jeruzalem 31. augusta (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že podnikla nálet vojenskú infraštruktúru spravovanú proiránskym libanonským hnutím Hizballáh na juhu Libanonu. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Podľa izraelských ozbrojených síl bola v oblasti predtým zaznamenaná vojenská aktivita. Cieľom náletov boli podľa nej aj zariadenia podzemnej infraštruktúry Hizballáhu v oblasti strategicky umiestnenej križiackej pevnosti Beaufort.
„Existencia zariadenia a aktivity v ňom predstavovali porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
Libanonská tlačová agentúra NNA priniesla správy o dvoch leteckých úderoch blízko mesta Nabatíja na juhu krajiny. Informácie o prípadných obetiach či zranených doposiaľ neboli bezprostredne známe, tamojší obyvatelia však hovorili o mohutných explóziách v oblasti.
Izrael a Hizballáh sa ešte vlani koncom novembra po viac než jednom roku vzájomného ostreľovania dohodli na prímerí, pripomína DPA. Obe strany si však navzájom vyčítajú jeho porušenia.
Dohoda okrem iného stanovuje, že Hizballáh sa stiahne za rieku Lítání približne 30 kilometrov severne od izraelsko-libanonskej hranice. Križiacka pevnosť Beaufort leží severne od tejto rieky, avšak stále blízko severovýchodnej časti izraelskej hranice, dodáva nemecká agentúra.
