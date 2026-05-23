Izraelská armáda podnikla nové útoky na pozície Hizballáhu v Libanone
Tel Aviv 23. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že podnikla útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Izraelská armáda vo svojom príspevku na platforme X napísala, že zasiahla podzemnú základňu hnutia v údolí Bikká vo východnom Libanone. Armáda uviedla, že Hizballáh túto základňu využíval na výrobu zbraní určených na použitie proti izraelským civilistom a vojakom.
Izraelské ozbrojené sily tiež informovali o útokoch na pozície Hizballáhu v južnom pobrežnom meste Súr, ktoré sa nachádza približne 20 kilometrov severne od hranice s Izraelom. Bojovníci Hizballáhu podľa armády využívali túto lokalitu na plánovanie a uskutočňovanie útokov na izraelských vojakov.
Armáda ďalej uviedla, že v piatok zachytila dron, ktorý mal do Izraela prepašovať osem pištolí a zásobníkov s muníciou.
Tieto tvrdenia však nebolo možné bezprostredne overiť, upozornila agentúra DPA.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Od polovice apríla platí medzi Tel Avivom a Bejrútom prímerie, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody. V Libanone takmer každý deň hlásia obete na životoch.
