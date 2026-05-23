Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda podnikla nové útoky na pozície Hizballáhu v Libanone

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Armáda ďalej uviedla, že v piatok zachytila dron, ktorý mal do Izraela prepašovať osem pištolí a zásobníkov s muníciou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 23. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že podnikla útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Izraelská armáda vo svojom príspevku na platforme X napísala, že zasiahla podzemnú základňu hnutia v údolí Bikká vo východnom Libanone. Armáda uviedla, že Hizballáh túto základňu využíval na výrobu zbraní určených na použitie proti izraelským civilistom a vojakom.

Izraelské ozbrojené sily tiež informovali o útokoch na pozície Hizballáhu v južnom pobrežnom meste Súr, ktoré sa nachádza približne 20 kilometrov severne od hranice s Izraelom. Bojovníci Hizballáhu podľa armády využívali túto lokalitu na plánovanie a uskutočňovanie útokov na izraelských vojakov.

Armáda ďalej uviedla, že v piatok zachytila dron, ktorý mal do Izraela prepašovať osem pištolí a zásobníkov s muníciou.

Tieto tvrdenia však nebolo možné bezprostredne overiť, upozornila agentúra DPA.

Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Od polovice apríla platí medzi Tel Avivom a Bejrútom prímerie, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody. V Libanone takmer každý deň hlásia obete na životoch.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

HRABKO: Poslanci nechcú, aby sa dalo referendom krátiť volebné obdobie