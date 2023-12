Izraelská armáda pokračuje v bombardovaní Gazy

Gaza/Tel Aviv 6. decembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu ráno oznámila, že pokračuje v bombardovaní cieľov v Pásme Gazy a v priebehu uplynulých 24 hodín zasiahla takmer 250 "teroristických cieľov". TASR informuje podľa agentúry DPA.



Izraelskí vojaci okrem toho pokračujú v lokalizovaní zbraní, tunelových šácht, výbušnín a ďalšej vojenskej infraštruktúry militantov.



Izraelské letectvo v koordinácii s pozemnými silami zasiahlo aj odpaľovacie zariadenia, z ktorých militanti vystreľovali rakety na strednú časť Izraela.



Izraelskí vojaci zaútočili aj na "teroristickú bunku", ktorá operovala v blízkosti jednej zo škôl v severnej časti Pásma Gazy. V tejto oblasti došlo následne aj k odpáleniu tunelovej šachty. V ďalšej škole okrem toho izraelská armáda objavila zbrane a muníciu.



Izraelská armáda rozšírila svoju operáciu voči militantom z Hamasu zo severu aj na juh Pásma Gazy. V pondelok skoro ráno izraelská armáda nariadila evakuáciu obyvateľstva z okolia mesta Chán Júnis.



Vojna v Gaze sa začala 7. októbra bezprecedentným útokom palestínskych militantov z radikálneho hnutia Hamas i ďalších skupín na juh Izraela, pri ktorom zahynulo zhruba 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael následne spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si už vyžiadala najmenej 15.900 obetí na životoch.



Izraelská armáda uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a využíva tak palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.