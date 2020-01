Izraelská armáda posilňuje bezpečnosť hraníc s Libanonom

Jeruzalem 20. januára (TASR) - Izraelská armáda začala pozdĺž hraníc s Libanonom osádzať senzory schopné odhaliť a identifikovať zvuky kopania tunelov, z ktorého budovania býva podozrievané šiitské hnutie Hizballáh, podporované Iránom. Informoval o tom v pondelok denník The Jerusalem Post.



Správa o nových opatreniach na hraniciach s Libanonon sa objavila rok po operácii Severný štít (mivca Magen cfoni), ktorú izraelská armáda podnikla v roku 2018, keď zlikvidovala šesť cezhraničných tunelov určených podľa židovského štátu na infiltráciu do severných častí Izraela.



Hovorca izraelskej armády brigádny generál Hidai Zilberman podľa denníka spresnil, že zatiaľ neexistujú nové informácie o nových cezhraničných tuneloch alebo výkopoch. Informoval, že postupne inštalovaná infraštruktúra bude zhromažďovať akustické i seizmické údaje, ktoré v rámci prevencie upozornia armádu na možné budovanie tunelov.



Nový projekt spustili v blízkosti komunity Misgav Am v nedeľu a bude trvať niekoľko mesiacov. Zilberman uviedol, že projekt bude pokračovať počas celého roka a pozdĺž celej hranice, pričom jeho napredovanie bude závisieť od spravodajských informácií, rozpočtu a aktuálnych potrieb.



Zilberman dodal, že v rámci projektu nedôjde k posilneniu izraelských jednotiek. O danom projekte boli informované mierové sily OSN v Libanone (UNIFIL) i regionálne orgány.



Izrael síce za hlavnú hrozbu zo strany Hizballáhu považuje jeho raketový arzenál, izraelská armáda sa však domnieva, že v budúcej vojne sa toto šiitské hnutie pokúsi priniesť boj na jej domáci front tým, že sa infiltruje do izraelských komunít, aby takto spôsobilo významné civilné a vojenské straty.



Po ukončení operácie Severný štít izraelská armáda vyhlásila, že "pripravila Hizballáh o jedinečné útočné schopnosti, ktoré si vybudoval roky v rámci svojho plánovaného útoku na izraelské územie", a posilnila bezpečnosť pozdĺž hraníc s Libanonom.



Izraelská armáda je presvedčená, že útočné tunely boli postavené ako jeden z komponentov plán Hizballáhu nazvaného "Dobyť Galileu". Tento plán by príslušníkom elitnej jednotky Hizballáhu Radwán umožnil preniknúť do Izraela po pevnine, použiť tam rakety a mínomety krátkeho doletu, umožniť ďalším bojovníkom Radwánu preniknúť do komunít v Izraeli cez tunely, odrezať izraelskú armádu od hlavných ciest a zabiť čo najviac civilistov a vojakov.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že bude pokračovať v posilňovaní bezpečnosti pozdĺž hraníc s Libanonom s cieľom zabezpečiť, aby sa Hizballáh nesnažil kopať nové tunely do Izraela, ktorý napríklad v tejto oblasti buduje pohraničný múr a sústavu betónových a iných prekážok.