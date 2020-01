Izraelská armáda posilňuje počty vojakov v údolí Jordánu

Jeruzalem 28. januára (TASR) - Izraelská armáda v utorok posilňuje počty vojakov v údolí rieky Jordán, ktoré je súčasťou okupovaného západného brehu Jordánu (Predjordánska) a ktoré bude podľa predpokladov figurovať v dlho očakávanom mierovom pláne amerického prezidenta Donald Trumpa. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Izraelské ozbrojené sily posúdili súčasnú situáciu a padlo rozhodnutie, že územie údolia Jordánu treba posilniť peším vojskom," uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.



Trump má mierový plán pre Blízky východ po rokoch práce a odkladov predstaviť v utorok o 18.00 h SEČ, a to spoločne so svojím blízkym spojencom, izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Palestínčania, ktorí Trumpa obviňujú z nadŕžania Izraelu, sa na tejto udalosti vo Washingtone nezúčastnia a odmietajú nielen tento plán, ale aj úlohu Spojených štátov ako mierotvorcu.



Navrhovaný americký plán by mal priniesť mier medzi Izraelom a Palestínčanmi. Podrobnosti plánu sú stále tajné, ale zrejme Izraelu odobrí anektovanie údolia Jordánu, strategickej oblasti popri hranici s Jordánskom, ktorá tvorí približne 30 percent enklávy známej ako západný breh Jordánu (Predjordánsko).



Všeobecne sa očakáva, že pripravovaný Trumpov plán bude voči Izraelu najpriaznivejší, s akým kedy Spojené štáty dosiaľ prišli. Podľa AFP by mohol obsahovať konkrétne vyhlásenie židovských osídlení v okupovanom Predjordánsku za legálne.



Americký návrh by zároveň mohol skomplikovať vytvorenie palestínskeho štátu s východnou časťou Jeruzalema ako hlavným mestom. Trump v roku 2018 uznal Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu.



Počas pondelkovej prehliadky údolia Jordánu izraelský minister vnútra Arje Deri vyhlásil, že podnikajú kroky smerujúce k anexii - bola totiž hlavným predvolebným sľubom pravičiara Netanjahua.



"Ako minister vnútra vám chcem povedať, že sa začíname pripravovať na anektovanie - papierovanie už dokončujeme," dodal Deri.



Palestínčania plánujú v utorok a stredu protesty vo svojich enklávach - na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy.