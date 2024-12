Izraelská armáda posilňuje svoju prítomnosť na Golanských výšinách

Jeruzalem 7. decembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu informovala, že na Izraelom okupovanom území Golanských výšin -ležiacich pri hraniciach so Sýriou - nasadzuje ďalšie sily na posilnenie obrany a v "záujme pripravenosti na rôzne scenáre". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa denníka The Times of Israel toto rozhodnutie súvisí s najnovším vývojom v Sýrii, kde protivládni povstalci za posledný deň z veľkej časti ovládli provinciu Dará ležiacu na juhu Sýrie, blízko izraelských hraníc.



V piatok večer Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré za pomoci miestnych informátorov monitoruje situáciu v Sýrii, uviedlo, že povstalecké frakcie ovládli viac ako 90 percent územia provincie Dará vrátane rovnomenného mesta.



Povstalci majú pod kontrolou aj časť susednej provincie Suwajdá. SOHR a miestne médiá uviedli, že guvernér, policajní a väzenskí velitelia a vodca miestnej pobočky vládnucej strany Baas pred povstalcami ušli.



Izraelská armáda už v piatok uviedla, že vzhľadom na vývoj v Sýrii rozmiestňuje na Golanské výšiny ďalšie pozemné a vzdušné sily.