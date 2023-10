Izraelská armáda poskytla obyvateľom Gazy časové okno na evakuáciu

PREČÍTAJTE SI AJ: Dve lietadlá s pasažiermi evakuovanými z Izraela pristáli v Nemecku

Tel Aviv/Gaza 15. októbra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu opäť poskytuje palestínskym civilistom možnosť evakuovať sa zo severu pásma Gazy na juh tejto enklávy. Avizovala, že na trasy určené na evakuáciu nebude cieliť v čase od 10.00 do 13.00 h miestneho času (09.00 - 12.00 h SELČ), informovala agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie hovorcu izraelskej armády zverejnené v arabčine na platforme X.Hovorca v ňom opäť vyzval palestínskych civilistov: "". Znova tiež pripomenul, že vodcovia palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré pred týždňom zaútočilo na Izrael, sa o seba postarali a skryli sa pred útokmi izraelskej armády.Agentúra DPA pripomenula, že v regióne sa objavili aj správy, že Hamas civilistom bráni v evakuácii do bezpečia. Izrael následne opakovane obvinil islamistickú organizáciu, že svoje vlastné obyvateľstvo zneužíva ako ľudské štíty.Izrael svoje výzvy na evakuáciu šíri aj letákmi, ktoré rozhadzuje nad Gazou. Izraelská armáda tvrdí, že jej výzvu už uposlúchli tisíce Palestínčanov, ktorí sa presunuli na juh.Predpokladá sa, že izraelská armáda následne v severnom sektore pásma Gazy podnikne pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy.Nemenovaný hovorca izraelskej armády v sobotu večer ubezpečil, že pozemná ofenzíva sa z humanitárnych dôvodov v nedeľu nezačne.Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus v rozhovore, z ktorého televízia CNN citovala v nedeľu, objasnil, že Izrael začne "" v pásme Gazy až vtedy, keď zistí, že civilisti opustili sever z pásma Gazy - v súlade s tým, čo sa od nich požadovalo." zdôraznil Konrikus. Poukázal na to, že oblasť okolo pásma Gazy je plná "", ktorí sa pripravujú na rôzne misie.Na útok zo 7. októbra na Izrael spáchaný palestínskym hnutím Hamas, ktoré pásmo Gazy mocensky ovláda, zareagovala izraelská armáda masívnym bombardovaním tejto pobrežnej enklávy, odkiaľ však Hamas naďalej odpaľuje rakety na izraelské územie.