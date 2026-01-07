< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda postrelila päť ľudí na univerzite
Celkovo utrpelo zranenia 11 ľudí vrátane piatich postrelených osôb.
Ramalláh 7. januára (TASR) - Päť ľudí utrpelo zranenia v utorok pri streľbe izraelských vojakov na univerzite na okupovanom Západnom brehu Jordánu, uviedol palestínsky Červený polmesiac. Izraelská armáda tvrdí, že jej sily strieľali, aby ukončili násilnú konfrontáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojenské vozidlá prišli podľa zdrojov na kampus Univerzity Birzeit predpoludním. Na sociálnych sieťach sa šíria videá zobrazujúce zásah. Novinári AFP videli vojenské vozidlá opúšťajúce kampus, popri ktorých kráčali izraelskí vojaci.
Armáda uviedla, že zasiahla, aby rozohnala „očakávané zhromaždenie na podporu terorizmu,“ ktoré sa malo podľa spravodajských informácii konať na univerzite. Údajne došlo k „násilným zrážkam...počas ktorých boli na vojakov hádzané kamene zo striech budov v tejto oblasti“, na čo sily reagovali streľbou.
Celkovo utrpelo zranenia 11 ľudí vrátane piatich postrelených osôb.
Komunikačné oddelenie univerzity oznámilo, že študenti hádzali kamene na vojakov. Všetci zranení sú študentami.
Izraelské sily podľa AFP vstúpili na tento kampus už niekoľkokrát. V roku 2024 armáda zabavila majetok študentskej rady.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo k nárastu násilia aj na Západnom brehu Jordánu, ktoré pokračuje aj po uzavretí prímeria v palestínskej enkláve.
Izraelské vojenské jednotky a židovskí osadníci zabili viac ako 1000 Palestínčanov na tomto okupovanom území, vyplýva z údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva. Na základe izraelských údajov zahynulo počas násilností na Západnom brehu najmenej 44 Izraelčanov - vojakov i civilistov.
