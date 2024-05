Izraelská armáda potvrdila pozemné operácie v centre Rafahu

Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izraelská armáda v piatok potvrdila rozšírenie svojej pozemnej operácie aj do centra palestínskeho mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Vojaci tam podľa nej objavili raketomety a tunely militantného hnutia Hamas a zlikvidovali sklad zbraní, informovala agentúra AP.



Izraelská armáda spustila pozemný útok na Rafah 6. mája, pričom sa sústredila predovšetkým na východné časti tohto mesta a oblasti pri hraniciach Pásma Gazy s Egyptom.



Tento týždeň sa presunula aj do západnej časti Rafahu, kde sa nachádza utečenecký tábor Tal as-Sultán. Svedkovia odtiaľ podľa Reuters hlásili intenzívne boje armády s militantmi Hamasu. Minulý týždeň si tam izraelský nálet vyžiadal vyše 45 životov a desiatky zranených.



Z piatkového vyhlásenia armády bezprostredne nevyplýva, kde presne v centrálnej časti Rafahu prebiehajú jej operácie. Predchádzajúce informácie však poukazovali na razie v utečeneckom tábore Šábúra a oblasti v okolí centra mesta.



Izrael tvrdí, že ofenzíva v Rafahu má zásadný význam pre likvidáciu militantov Hamasu. Armáda s ťažením pokračuje aj napriek rozhodnutiu Medzinárodného súdneho dvora, ktorý Izraelu nariadil okamžite zastaviť útok na Rafah.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po 7. októbri 2023, keď palestínske komandá bezprecedentným spôsobom zaútočili na juh Izraela, kde zabili približne 1200 ľudí a ďalších vyše 250 odvliekli do pobrežnej enklávy. Izraelská armáda v odvete spustila rozsiahlu ofenzívu, ktorá si dosiaľ podľa gazských úradov vyžiadala už vyše 36.200 obetí, väčšinou žien a detí.