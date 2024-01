Izraelská armáda potvrdila smrť rukojemníka pri záchrannej operácii

Jeruzalem 4. januára (TASR) - Izraelská armáda v stredu potvrdila, že 25-ročný rukojemník Sahar Baruč, unesený 7. októbra pri útoku militantného palestínskeho hnutia Hamas, bol v decembri pri nevydarenej záchrannej operácii armády v Pásme Gazy zabitý. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Baruč bol medzi 250 rukojemníkmi, zadržanými a odvlečenými palestínskymi militantmi do Pásma Gazy pri šokujúcom útoku na južný Izrael. Jeho smrť minulý mesiac oznámili obyvatelia kibucu, v ktorom dovtedy žil.



Izraelská armáda uviedla, že upovedomila Baručovu rodinu, že bol zabitý pri "pokuse o jeho záchranu 8. decembra".



"V tomto štádiu nevieme určiť okolnosti jeho smrti a ani to, či ho zabila izraelská paľba alebo ho zavraždil Hamas," napísala armáda vo vyhlásení.



Hamas oznámil Baručovu smrť 9. decembra s tým, že bol zabitý pri pokuse izraelskej armády zachrániť ho, a zverejnil video zachytávajúce jeho pozostatky.



Útok Hamasu 7. októbra si vyžiadal približne 1140 mŕtvych, väčšinou civilistov, ukazuje výpočet agentúry AFP opierajúci sa o oficiálne izraelské údaje.



Z rukojemníkov odvlečených do Pásma Gazy, kde Hamas vládne, je okolo 129 ešte stále v zajatí, informoval Izrael.



Izrael zareagoval na najhorší útok vo svojich dejinách nemilosrdnou ofenzívou, ktorá premenila veľké oblasti palestínskej enklávy na trosky a pripravila o život vyše 22.300 ľudí. Uvádza to ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré riadi Hamas.