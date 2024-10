Izraelská armáda povolala na sever ďalšie záložné brigády

Jeruzalem 1. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila povolanie ďalších štyroch záložných brigád, ktoré budú rozmiestnené na severe Izraela, odkiaľ sa v pondelok začala pozemná ofenzíva proti baštám proiránskeho hnutia Hizballáh na juhu susedného Libanonu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Armáda vo vyhlásení objasnila, že to umožní pokračovať v operačných aktivitách proti Hizballáhu a dosiahnuť stanovené ciele vrátane bezpečného návratu obyvateľov severného Izraela do svojich domovov. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v utorok - po niekoľkých hodinách od začiatku pozemnej operácie na juhu Libanonu - dodal, že cieľom armády je ukončiť pozemnú operáciu čo najskôr.



Hagari tiež na brífingu ozrejmil, že izraelské komandá podnikli za posledný rok viac ako 70 malých výpadov na územie Libanonu, pričom vyradili početné pozície Hizballáhu, zničili tunely i tisíce zbraní, ktoré by táto islamistická skupina potenciálne použila na inváziu do Izraela. Išlo aj o pokročilé zbrane vyrobené v Iráne.



Podľa Hagariho sa niektoré z viac ako 1000 lokalít, kam sa izraelské komandá dostali, nachádzali len niekoľko kilometrov od hraničného plota s Izraelom. Hagari dodal, že časť týchto lokalít bola v libanonských dedinách, iné v zalesnených oblastiach.



Tieto výpady sa uskutočňovali od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy. Boli však možné až po tom, ako sa izraelskej armáde podarilo vytlačiť elitné útočné jednotky Hizballáhu Radwán z libanonsko-izraelského pohraničia.



Izraelské komandá potom vstupovali na územie Libanonu takmer nepozorovane. Hagari dodal, že k priamym stretom s agentmi Hizballáhu nedošlo počas žiadneho z výpadov.



Uviedol tiež, že izraelská armáda v rámci prebiehajúcej pozemnej operácie nepôjde do Bejrútu ani do miest na juhu Libanonu. "Zameriavame sa na oblasť obcí v blízkosti našej hranice," objasnil Hagari.



Izraelská armáda odhaduje, že v dňoch, ktoré nasledovali po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023, sa na juhu Libanonu zhromaždilo asi 2400 príslušníkov jednotiek Radwán a ďalších asi 500 bojovníkov palestínskeho Islamského džihádu, vycvičených Radwánom. Títo ozbrojenci v tamojších dedinách čakali na rozkaz na útok na sever Izraela. Mal byť podobný operácii palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023.



Hagari informoval, že nálezy a dôkazy - vrátane máp s vyznačenými izraelskými lokalitami a pozíciami armády - objavené izraelskými komandami pod domami v dedinách v južnom Libanone Izrael predloží medzinárodnému spoločenstvu.