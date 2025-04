Izraelská armáda prevzala kontrolu nad koridorom Morag v Gaze

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Izraelská armáda dokončila prevzatie kontroly na novým bezpečnostným koridorom vytvoreným v oblasti bývalej židovskej osady Morag - medzi mestami Chán Júnis a Rafah - na juhu Pásma Gazy. Oznámil to v sobotu izraelský minister obrany Jisrael Kac, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



Armáda „teraz dokončila prevzatie osi (oblasti) Morag, ktorá prechádza cez Gazu medzi mestami Rafah a Chán Júnis,“ uviedol Kac s tým, že súčasťou izraelskej bezpečnostnej zóny sa tak stala celá oblasť medzi týmto mestami a tiež tzv. filadelfským koridorom - územím pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom.



Samotná armáda ohlásila, že prevzatie Moragu dokončila počas „uplynulých 24 hodín“, pričom celá operácia jej trvala desať dní. V priebehu nich zlikvidovala desiatky teroristov a zničila podzemné tunely i infraštruktúru Hamasu, približuje agentúra DPA.



Minister Kac v sobotu tiež oznámil, že izraelská armáda plánuje čoskoro rozšíriť svoju prebiehajúcu ofenzívu na väčšinu územia Pásma Gazy. Obyvateľov tejto palestínskej enklávy pritom vyzval na ďalšie evakuácie.



„Čoskoro sa operácie IDF (izraelskej armády) zintenzívnia a rozšíria na ďalšie oblasti na väčšine územia Gazy a vy sa budete musieť evakuovať z bojových zón,“ odkázal obyvateľom Gazy. „Tí, ktorí budú mať záujem, sa budú môcť dobrovoľne presunúť aj do rôznych krajín sveta v súlade s víziou amerického prezidenta, o ktorej napĺňanie sa snažíme,“ cituje Kaca denník The Jerusalem Post.



Minister obyvateľom tiež Gazy odkázal, že aktuálne plynie „posledná možnosť na rozloženie Hamasu, prepustenie všetkých rukojemníkov a ukončenie vojny“.



Izrael obnovil 18. marca vojenskú operáciu v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Novú vlnu útokov pritom zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej izraelskej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.