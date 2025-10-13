< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda prevzala od Červeného kríža zvyšných 13 rukojemníkov
Autor TASR
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelská armáda v pondelok predpoludním prevzala od pracovníkov Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) aj zvyšných 13 žijúcich rukojemníkov. Po viac než dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy tak militantné hnutie Hamas už nezadržiava žiadnych živých izraelských rukojemníkov, píše TASR podľa správy agentúry AP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Trinásť oslobodených rukojemníkov je v súčasnosti sprevádzaných izraelskými vojakmi a príslušníkmi bezpečnostných služieb na ceste späť do Izraela, kde podstúpia počiatočné lekárske vyšetrenie,“ napísala izraelská armáda na sociálnej sieti X.
Hamas v druhej vlne prepustil Elkanu Bochbota (36), Roma Braslavského (21), Nimroda Cohena (21), Ariela Cunia (28), Davida Cunia (35), Evyatara Davida (24), Maxima Herkina (37), Eitana Horna (38), Segeva Kalfona (27), Bara Kupersteina (23), Yosefa Chaima Ohanu (25), Avinatana Ora (32) a Matana Zangaukera (25).
Izraelskí vojaci prevezú zajatcov na vojenskú základňu Reim na území Izraela, kde sa okrem absolvovania lekárskeho vyšetrenia stretnú aj so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
Podľa informácií portálu The Times of Israel tím amerického prezidenta Donalda Trumpa rokuje o možnosti, že by šéf Bieleho domu navštívil jednu z nemocníc, kam izraelských rukojemníkov prevážajú.
