Izraelská armáda pri incidentoch smrteľne zranila troch Palestínčanov

Jeruzalem 11. apríla (TASR) - Izraelskí vojaci v nedeľu smrteľne zranili troch Palestínčanov – dve ženy a jedného muža. Izraelská armáda uviedla, že k incidentom došlo v nedeľu na dvoch miestach v Predjordánsku.



Ako v pondelok uviedla agentúra DPA, prvá zo žien prišla o život po tom, ako nožom zaútočila na izraelského vojaka hliadkujúceho na hraničnom priechode v Hebrone na západnom brehu rieky Jordán. Vojak utrpel ľahké zranenia.



Druhý incident sa odohral v meste Betlehem. Izraelskí vojaci zasiahli proti žene, ktorá sa správala podozrivo a približovala sa k nim aj napriek varovným výstrelom do vzduchu a výzvam, aby zostala stáť.



Vojaci ju následne postrelili do dolnej časti tela. Žene bola na mieste poskytnutá prvá pomoc. Po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahla, uviedlo izraelské ministerstvo zdravotníctva.



Izraelské médiá neskôr informovali, že žena nebola ozbrojená, dodala DPA.



Tretí incident sa odohral neďaleko palestínskeho mesta al-Chadr na západnom brehu Jordánu.



Izraelské obranné sily tam zastrelili 21-ročného Palestínčana, ktorý na ceste spájajúcej židovské osady Guš Ecjon s Jeruzalemom údajne hádzal zápalné fľaše na auto s izraelskou ŠPZ. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) to oznámili izraelská armáda a palestínski predstavitelia, ktorí tvrdia, že mladík bol príliš ďaleko od cesty na to, aby auto reálne ohrozil.



V reakcii na posledný z incidentov betlehemská odnož palestínskeho hnutia Fatah vyhlásila protestný štrajk, dodali TOI.



Situácia v regióne je mimoriadne napätá po tom, ako si štyri útoky v priebehu dvoch týždňov vyžiadali 14 obetí na životoch.



Izrael sa obáva, že počas prebiehajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začal začiatkom apríla, dôjde k ďalším útokom a eskalácii napätia. Izraelská armáda preto svoje aktivity v Predjordánsku rozšírila.