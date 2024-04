Izraelská armáda pri útoku v Libanone zabila veliteľa Hizballáhu

Bejrút/Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Izraelská armáda v utorok potvrdila zabitie veliteľa proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ku ktorému došlo pri útoku na južný Libanon.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že Iránom podporované hnutie v reakcii na izraelský dronový útok vyslalo smerom k izraelskej vojenskej základni pri severoizraelskej obci Bejt Hillel niekoľko dronov s výbušninou.



Izraelská armáda svoju obeť identifikovala ako Ismáíla Júsufa Baza, ktorého hodnosť je ekvivalentná veliteľovi brigády.



Baz údajne pôsobil vo vedení vojenského krídla Hizballáhu a v poslednom čase bol veliteľom v pobrežnej oblasti, pričom sa "podieľal na postupoch a plánovaní odpaľovania rakiet a protitankových striel z pobrežnej oblasti v Libanone smerom na Izrael, doplnil denník The Times of Israel (TOI).



Útok Hizballáhu na izraelskom území si vyžiadal troch ranených. Izraelská armáda preveruje, pre čo sa počas tohto útoku v izraelskom pohraničí nerozozvučali varovné sirény.



Hizballáh sídliaci v Libanone sa od začiatku vojny Izraela proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas púšťa do cezhraničných prestreliek s izraelskými jednotkami v libanonsko-izraelskom pohraničí, pripomenula britská spravodajská televízia Sky News.



Dodala, že v oblasti Blízkeho východu Irán v rôznej miere podporuje, financuje a školí niekoľko svojich spojeneckých militantných formácií. Okrem Hamasu v palestínskom Pásme Gazy sú to aj húsíjskí povstalci v Jemene, Hizballáh v Libanone a mnoho ďalších frakcií so sídlom v Sýrii a Iraku.