Izraelská armáda prijala plán novej ofenzívy v Gaze

Stany na pobreží a v okolitých oblastiach Pásma Gazy sú viditeľné z dopravného vojenského lietadla C-130 jordánskych vzdušných síl počas zhadzovania humanitárnej pomoci pre Palestínčanov vo štvrtok 7. júla 2025. Foto: TASR/AP

Izraelský bezpečnostný kabinet minulý týždeň v piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza.

Autor TASR
Tel Aviv 13. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že schválila rámec operačného plánu novej ofenzívy v Pásme Gazy - niekoľko dní po tom, čo izraelský bezpečnostný kabinet odhlasoval vojenské obsadenie mesta Gaza. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl generálporučík Ejal Zamir „schválil hlavný rámec operačného plánu Izraelských obranných síl v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydala armáda.

Izraelský bezpečnostný kabinet minulý týždeň v piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.
