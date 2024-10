Izraelská armáda prišla počas bojov s Hizballáhom o ôsmich vojakov

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - Počas bojov v južnom Libanone prišli v stredu o život už najmenej ôsmi vojaci izraelskej armády. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informovala agentúra AFP, uvádza TASR.



O svojom prvom padlom príslušníkovi počas ofenzívy v južnom Libanone informovala izraelská armáda v stredu popoludní. Identifikovala ho ako 22-ročného veliteľa jednotky komanda Egoz.



Ako uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI), počas prestrelky s príslušníkmi proiránskeho militantného hnutia Hizballáh v dedine na juhu Libanonu však prišli o život aj ďalší štyria príslušníci tohto komanda.



Ďalšie dve obete hlási jednotka Golani a o jedného muža prišla aj ženijná jednotka Jahalom.



Hizballáh v stredu popoludní oznámil, že v stredu zmaril pokus izraelských vojakov o infiltráciu do libanonskej dediny Jarún ležiacej v pohraničí s Izraelom. Hizballáh ich misiu údajne prekazil aktivovaním nastraženej výbušniny.



V dôsledku explózie boli "všetci príslušníci" izraelskej hliadky "zabití alebo zranení", napísal na svojom webe libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ).



Izraelská armáda krátko pred týmto vyhlásení Hizballáhu uviedla, že jej vojaci boli v južnom Libanone aktérmi boja zblízka s agentmi Hizballáhu a že najmenej jeden izraelský vojak bol pri tom zabitý.