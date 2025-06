Izraelská armáda priviezla z Pásma Gazy telá dvoch rukojemníkov

Tel Aviv 12. júna (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že z juhu Pásma Gazy priviezla späť do krajiny telá dvoch rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Jedným z rukojemníkov bol Jair Jaakov, ktorého uniesli 7. októbra 2023 z kibucu Nir Oz a podľa armády ho zavraždili militanti z Palestínskeho islamského džihádu. Meno druhého rukojemníka, ktorý bol taktiež unesený z Nir Oz a počas útoku usmrtený, zatiaľ nebude zverejnené. Jeho rodina už bola o situácii informovaná.



„Spolu so všetkými občanmi Izraela, moja manželka a ja vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, ktoré stratili svojich najdrahších,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



Palestínske hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy, zadržali 251 ľudí. Z nich sa v palestínskej enkláve podľa armády nachádza ešte 52 osôb, pričom najmenej 31 je podľa izraelských predstaviteľov mŕtvych.