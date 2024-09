Izraelská armáda: Raketová loď zneškodnila dron nad Červeným morom

Tel Aviv 29. septembra (TASR) - Izraelská raketová loď v noci zachytila nad Červeným morom dron smerujúci na Izrael. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda (IDF), píše TASR podľa správ agentúry DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Dron zachytila raketová loď triedy Sa'ar izraelských námorných síl. Sirény varujúce pred leteckým útokom sa predtým rozozneli v prístavnom meste Ejlat na juhu Izraela.



K útoku sa prihlásila aliancia Iránom podporovaných skupín Islamský odpor v Iraku. Oznámila, že s dronmi zaútočila na "dôležitý cieľ" v Ejlate. Zároveň prisľúbila, že zintenzívni údery na Izrael a jeho spojencov.



Islamský odpor, ktorý od začiatku vojny v Pásme Gazy podniká útoky na vojenské ciele v Izraeli, tiež zverejnil video, na ktorom vzlieta dron. Na záberoch jeden z bojovníkov drží v rukách fotografiu vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý zahynul pri piatkovom izraelskom útoku na libanonskú metropolu Bejrút.