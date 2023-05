Izraelská armáda reagovala na raketové útoky z pásma Gazy paľbou

Jeruzalem 2. mája (TASR) — Izraelská armáda v utorok informovala, že paľbou z tankov zasiahla ciele v pásme Gazy. Stalo sa tak v reakcii na rakety vypálené v utorok ráno z tejto palestínskej enklávy smerom na juh Izraela. Reakcia izraelskej armády mala za následok ďalšiu vlnu odpaľovania rakiet z Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) izraelská armáda dala pokyn obyvateľom miest v blízkosti hraníc s pásmom Gazy, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti protileteckých krytov alebo iných bezpečných priestorov.



TOI vo svojom spravodajstve po zverejnení správy o tankovom útoku izraelskej armády informoval, že vo viacerých mestách a obciach v blízkosti hraníc s pásmom Gazy sa rozozvučali poplašné sirény avizujúce rakety vypálené z palestínskeho územia. Sirény boli aktivované v mestách a kibucoch Sderot, Sufa, Nir Jicchak, Sdej Avraham, Ibim, Nir Am a Erez.



Palestínski ozbrojenci v utorok ráno vypálili smerom na južný Izrael štyri projektily. Podľa TOI šlo zrejme o reakciu na úmrtie člena Islamského džihádu Chádra Adnana, ktorý zomrel v izraelskej väznici po tom, ako 97 dní držal protestnú hladovku.



Izraelská väzenská služba podľa britskej stanice BBC uviedla, že predtým, ako ho v utorok našli v cele v bezvedomí, odmietol lekárske ošetrenie.



Palestínske vedenie obvinilo Izrael, že Adnana "úmyselne zavraždil", zatiaľ čo Islamský džihád Izrael varoval, že za to zaplatí "najvyššiu cenu".



Chádr Adnan, ktorý mal 45 rokov a pochádzal zo severnej časti okupovaného západného brehu Jordánu, počas predchádzajúcich pobytov v izraelských väzniciach držal štyri protestné hladovky, vďaka čomu sa jeho meno stalo medzi Palestínčanmi dobre známym.



V izraelských väzniciach sa bežne stáva, že palestínski väzni dlhší čas odmietajú stravu, ale v posledných rokoch sú takéto úmrtia — vďaka lekárskym zásahom — zriedkavé.



Adnan začal piatu hladovku hneď po tom, ako ho izraelské sily 5. februára zadržali v jeho dome v Arrabe neďaleko mesta Džanín.



Izraelské úrady ho obvinili z podpory terorizmu, napojenia na teroristickú skupinu a podnecovania k terorizmu. V máji mal byť predvedený pred súd.



Skupina na ochranu práv palestínskych väzňov uviedla, že Adnan bol zadržaný na základe "falošných obvinení, ktorých cieľom je zastrašovanie palestínskych aktivistov".



O Adnanovi sa písalo ako o hovorcovi a vodcovi Palestínskeho islamského džihádu (PIJ) na západnom brehu Jordánu. PIJ je viacerými západnými krajinami a Izraelom označovaný za teroristické zoskupenie. Adnanova manželka tvrdila, že sa nezapájal do militantných aktivít a bol členom palestínskeho výboru pre zmierenie.