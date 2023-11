Izraelská armáda: Šesť rukojemníkov z Gazy je na ceste späť do Izraela

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Šesť izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy je vo štvrtok "na ceste späť" do Izraela, oznámila izraelská armáda. Odvolala sa na informácie, ktoré dostala od Červeného kríža. Správa prišla niekoľko hodín predtým, ako malo vypršať predĺžené prímerie v bojoch medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, napísala tlačová agentúra AFP.



Ozbrojené krídlo Hamasu tiež uviedlo, že šesť Izraelčanov odovzdalo Červenému krížu v Pásme Gazy a išlo o najnovšie kolo prepúšťania rukojemníkov. Pred touto šesticou boli vo štvrtok prepustené dve rukojemníčky. Militantné hnutie zároveň spresnilo, že týmto "dokončilo" siedme odovzdanie rukojemníkov na základe dohody o dočasnom prímerí v bojoch.



Izraelská armáda uviedla, že Červený kríž dopravil šesť rukojemníkov vo štvrtok večer do Egypta.



Z Egypta budú novoprepustení rukojemníci prepravení do Izraela, kde sa po takmer ôsmich týždňoch v zajatí stretnú s rodinami, píše agentúra AP.



Je to už siedma noc po sebe, keď sú rukojemníci prepúšťaní v súlade s dohodou o dočasnom prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Izrael mal následne neskoro večer prepustiť v rámci dohody 30 palestínskych väzňov.



Dočasné prímerie má vypršať v piatok skoro ráno, ale medzinárodní vyjednávači pracujú na jeho predĺžení.



V zajatí Hamasu údajne zostáva ešte okolo 140 rukojemníkov zajatých pri masívnom útoku militantov z Hamasu na Izrael 7. októbra.