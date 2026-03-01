< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda si nie je vedomá útoku, ktorý sa jej pripisuje
Autor TASR
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že si „nie je vedomá“ útoku na dievčenskú školu v Iráne, kde podľa iránskych úradov prišlo v sobotu o život viac ako 100 ľudí.
„V tejto fáze si nie sme vedomí izraelského ani amerického útoku na tomto mieste... Pracujeme s mimoriadnou presnosťou,“ povedal hovorca izraelskej armády podplukovník Nadav Šošani počas tlačovej konferencie v odpovedi na otázky k tejto téme.
Iránske médiá o útoku v okrese Mínáb v provincii Hormozgán informovali veľmi podrobne: zverejnili fotografie i videá z miesta incidentu a vo svojich správach pravidelne aktualizovali počet obetí. Z poslednej bilancie zverejnenej v nedeľu ráno vyplýva, že o život údajne prišlo najmenej 148 ľudí a ďalších 95 utrpelo zranenia.
Samotný útok a počet obetí však zatiaľ nezávislé zdroje nepotvrdili. Snímky z miesta predpokladaného útoku však overili a geolokovali viaceré zahraničné médiá.
Na základe medializovaného videa, ktoré zachytáva dym stúpajúci z poškodenej budovy, kde podľa iránskych médií a vlády zahynuli desiatky civilistov, sa francúzskemu denníku Le Monde podarilo určiť, že daný objekt sa nachádza približne 300 metrov od vchodu do kliniky prepojenej s Iránskymi revolučnými gardami.
V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.
