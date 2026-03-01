Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda si nie je vedomá útoku, ktorý sa jej pripisuje

.
Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Iránske médiá o útoku v okrese Mínáb v provincii Hormozgán informovali veľmi podrobne: zverejnili fotografie i videá z miesta incidentu a vo svojich správach pravidelne aktualizovali počet obetí

Autor TASR
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že si „nie je vedomá“ útoku na dievčenskú školu v Iráne, kde podľa iránskych úradov prišlo v sobotu o život viac ako 100 ľudí.

„V tejto fáze si nie sme vedomí izraelského ani amerického útoku na tomto mieste... Pracujeme s mimoriadnou presnosťou,“ povedal hovorca izraelskej armády podplukovník Nadav Šošani počas tlačovej konferencie v odpovedi na otázky k tejto téme.

Iránske médiá o útoku v okrese Mínáb v provincii Hormozgán informovali veľmi podrobne: zverejnili fotografie i videá z miesta incidentu a vo svojich správach pravidelne aktualizovali počet obetí. Z poslednej bilancie zverejnenej v nedeľu ráno vyplýva, že o život údajne prišlo najmenej 148 ľudí a ďalších 95 utrpelo zranenia.

Samotný útok a počet obetí však zatiaľ nezávislé zdroje nepotvrdili. Snímky z miesta predpokladaného útoku však overili a geolokovali viaceré zahraničné médiá.

Na základe medializovaného videa, ktoré zachytáva dym stúpajúci z poškodenej budovy, kde podľa iránskych médií a vlády zahynuli desiatky civilistov, sa francúzskemu denníku Le Monde podarilo určiť, že daný objekt sa nachádza približne 300 metrov od vchodu do kliniky prepojenej s Iránskymi revolučnými gardami.

V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026