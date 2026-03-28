Izraelská armáda smrteľne postrelila 15-ročného Palestínčana
Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci operovali v oblasti Betlehema, kde došlo k „násilným nepokojom“, ktoré zahŕňali aj hádzanie kameňov na ich vojakov.
Autor TASR
Ramalláh 28. marca (TASR) - Operácia izraelskej armády na Západnom brehu Jordánu si v noci na sobotu vyžiadala život 15-ročného Palestínčana, ktorý podľahol strelným zraneniam. Jeho smrť sa pripisuje izraelskej armáde, ktorá tvrdí, že jej vojaci strieľali v sebaobrane, informovala agentúra AFP.
Palestínska tlačová agentúra Wafa uviedla, že tínedžer prišiel o život v piatok večer, keď počas potýčok v tábore Duhajša južne od Betlehema utrpel smrteľné strelné zranenie v oblasti brucha. Pri incidente bol zranený aj ďalší Palestínčan.
Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci operovali v oblasti Betlehema, kde došlo k „násilným nepokojom“, ktoré zahŕňali aj hádzanie kameňov na ich vojakov. Vojaci „reagovali prostriedkami na rozohnanie davu vrátane paľby ostrými nábojmi.“ Vo vyjadrení pre AFP armáda potvrdila, že pri incidente bol jeden Palestínčan zabitý a ďalší zranený.
Násilie na Západnom brehu, okupovanom Izraelom od roku 1967, sa zvýšilo po útoku islamistického hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom sa začala vojna Izraela s Hamasom odohrávajúca sa v palestínskom Pásme Gazy.
Podľa údajov AFP, ktoré čerpajú zo zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, od začiatku vojny v Pásme Gaze zahynulo na Západnom brehu rukou izraelských vojakov alebo židovských osadníkov najmenej 1054 Palestínčanov – vrátane mnohých militantov aj civilistov. Na rovnakom území počas palestínskych útokov alebo izraelských vojenských operácií zahynulo podľa oficiálnych izraelských údajov najmenej 46 Izraelčanov: civilistov aj vojakov.
