Izraelská armáda spustila deviatu vlnu útokov na Teherán
Bližšie podrobnosti o nových úderoch zverejní izraelská armáda neskôr. Podľa spravodajského webu L'Orient-Le Jour ide od soboty už o deviatu vlnu útokov.
Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) – Izraelská armáda oznámila, že spustila ďalšiu sériu „rozsiahlych“ útokov na infraštruktúru iránskeho režimu v Teheráne. Hlavným mestom otriasajú výbuchy, informovali priamo z miesta novinári agentúry AFP. Iránske médiá uviedli, že na centrum mesta zaútočili „americké a izraelské sily“.
Izraelské ozbrojené sily už v utorok ráno oznámili, že v Teheráne a Bejrúte vedú koordinované útoky proti iránskym vojenským cieľom a libanonskému šiitskému hnutiu Hizballáh.
Armáda zároveň informovala, že v noci na utorok vyslala do južného Libanonu ďalšie jednotky, aby si zabezpečila obranné pozície proti prípadnému útoku militantného hnutia. Uviedla tiež, že zaútočila na „veliteľské centrá, sklady zbraní a komponenty satelitnej komunikácie patriace spravodajskému veliteľstvu Hizballáhu v Bejrúte“.
Ten sa medzičasom prihlásil k zodpovednosti za ďalší útok na vojenskú základňu v severnom Izraeli, ktorý bol štvrtý v poradí za tento deň. Hnutie uviedlo, že útočilo „v reakcii“ na pokračujúce izraelské letecké údery v Libanone.
Vzhľadom na vývoj situácie v pohraničí s Izraelom sa libanonská armáda sťahuje zo svojich pozícií na juhu krajiny pri hranici so židovským štátom, uviedol pre AFP nemenovaný vojenský zdroj.
Krátko po tom, čo izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok povolil nasadenie vojakov na nové pozície na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom, armáda oznámila, že v tejto oblasti vytvára nárazníkovú zónu.
Tel Aviv v októbri 2024 spustil pozemnú operáciu v južnom Libanone s cieľom zastaviť ostreľovanie svojho územia hnutím Hizballáh, ktoré dlhodobo dostáva finančnú podporu a zbrane od Iránu. Hnutie napádalo Izrael pravidelne od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok palestínskych ozbrojených skupín 7. októbra 2023. Obe strany uzavreli prímerie v novembri 2024, po ktorom sa Izrael z Libanonu takmer úplne stiahol. Ponechal si však kontrolu nad piatimi vyvýšenými pozíciami na juhu krajiny.
