Izraelská armáda spustila novú, menej intenzívnu fázu vojny v Gaze

Tel Aviv 8. januára (TARS) - Izraelská armáda vstúpila do novej, menej intenzívnej fázy vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Pre denník The New York Times to v pondelok uviedol hovorca armády Daniel Hagari, informuje TASR.



"Vojna prešla do novej fázy... Ale zmena prebehne bez ceremónií. Zaobíde sa to bez dramatických vyhlásení," uviedol Hagari s tým, že izraelská armáda bude pokračovať v znižovaní počtu vojakov v Gaze aj redukcii leteckých útokov tak, ako to začala robiť už začiatkom tohto mesiaca.



Podotkol, že intenzita bojov najmä na severe Pásma Gazy začala klesať, keďže namiesto rozsiahlejších vojenských operácií tam Izrael podniká údery viac zamerané na konkrétne ciele. Armáda sa podľa Hagariho bude teraz sústreďovať najmä na bašty Hamasu v strednej a južnej časti enklávy vrátane miest Chán Júnis a Dajr al-Balah.



Denník The Times of Israel (TOI) upozornil, že nie je jasné, či znížená intenzita bojov bude viesť aj k menšiemu počtu úmrtí Palestínčanov.



Izrael sa podľa Hagariho tiež snaží umožniť dodanie väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy vrátane stanov na ubytovanie takmer dvoch miliónov ľudí, ktorých boje vyhnali z domovov.



Hagari zdôraznil, že Izrael nepácha genocídu Palestínčanov, z ktorej ho pred Medzinárodným súdnym dvorom (MSD) obvinila Juhoafrická republika (JAR). Podľa Hagariho izraelská armáda prijíma preventívne opatrenia, aby sa vyhla civilným obetiam.



Denník TOI zároveň pripomenul, že v pondelok do Izraela pricestuje šéf americkej diplomacie Antony Blinken, kde bude okrem iného rokovať o tom, ako zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu. Tieto snahy však podľa denníka možno narušil údajný izraelský útok v Libanone, pri ktorom v pondelok zahynul vysokopostavený veliteľ militantného hnutia Hizballáh spriazneného s Hamasom.